Вашингтон, 23 мая, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Государственный департамент США сообщил, что американский гражданин, пострадавший от «акустической атаки» в Китае, доставлен в Соединенные Штаты, 23 мая передает агентство Reuters.

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О сотруднике, пострадавшем от «акустической атаки», ранее сообщило консульство США в Гуанчжоу. Гражданин США находится в состоянии психического расстройства, нуждается в медицинских исследованиях и лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 мая правительство США предупредило американских граждан об опасности «акустических атак» в Китае. Инцидент в Гуанчжоу прокомментировал госсекретарь Майк Помпео.