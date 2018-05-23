Вашингтон, 23 мая, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил конгрессменам, что решение правительства по вопросу ограничений для китайской компании ZTE пока не принято, 23 мая передает агентство Reuters.

John Karakatsanis Телефон компании ZTE

«Мы всё еще работаем над соответствующим решением и тем, как оно будет осуществляться», — заявил Помпео в ходе выступления в конгрессе.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции США против китайской корпорации ZTE были введены Белым домом в апреле. Поводом для ограничений, подразумевающих запрет на передачу ZTE американских компонентов и программного обеспечения, стало сотрудничество китайской компании с Ираном.