Вильнюс, 23 мая, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Территория, примыкающая к зданию посольства Российской Федерации в Вильнюсе, будет названа именем Бориса Немцова. Такое решение принял сегодня, 23 мая, совет самоуправления литовской столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плакат «Борись», выброшенный в урну после завершения шествия памяти Немцова 27 февраля 2016 года в Москве

Напомним, вильнюсские власти уже несколько лет изобретают название для сквера рядом с посольством России. Идею были самые разные, но генеральная линия одна — попытаться насолить России. Предполагалось, что эту территорию могут назвать «сквер российских демократов», а в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова назовут одну из скамеек в сквере.

Но идея назвать весь сквер в честь Немцова возобладала, и сегодня вильнюсский совет самоуправления принял соответствующее решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.