Москва, 25 мая, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Прошедшие в середине мая заседания исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) для России имели ожидаемый результат — российская организация РУСАДА, Российское антидопинговое агентство, восстановлено в своих правах не будет. Почему так произошло, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Антон Скоселев.

Иван Шилов ИА REGNUM Что стоит за допинг-атакой на Россию

Для «соответствия стандартам WADA», без чего о восстановлении международного признания РУСАДА нечего и мечтать, требуется, с точки зрения гендиректора WADA Оливье Ниггли, немного. Нужно всего лишь признать, что в России существовала система допинга. На основании чего? Ведь обвинение, основанное на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, практически развалилось. Хуже того для обвинителей, сам Родченков уже неоднократно менял свои показания и отказывался от их части. Ситуация тупиковая, неужели 15 миллионов долларов штрафа, заплаченных Россией, ушли в никуда?

Судя по высказываниям того же Ниггли, намекающего, что «надо бы добавить», WADA решила, что нашла источник дополнительного финансирования. Надо только громче шуметь про (недоказанные) преступления русских и время от времени снимать за это штрафы. Приведет ли такая стратегия Ниггли к успеху и что делать российскому спорту в сложившейся ситуации?

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