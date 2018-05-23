Вашингтон, 23 мая, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Правительство США предупредило американских граждан об опасности «акустических атак» в Китае в связи с инцидентом в Гуанчжоу, 23 мая передает агентство Reuters.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1985. СССР Жертва акустической атаки

«Если вы испытываете какие-то необычные острые слуховые или сенсорные явления, сопровождаемые странными звуками или пронзительными шумами, не пытайтесь найти их источник. Вместо этого перейдите в то место, где нет этих звуков», — говорится в правительственном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 мая консульство США в китайском Гуанчжоу заявило, что один из его сотрудников стал жертвой «акустической атаки». Инцидент уже прокомментировал госсекретарь Майк Помпео в конгрессе США.