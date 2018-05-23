Самарканд, Узбекистан, 23 мая, 2018, 19:06 — ИА Регнум. В Самаркандской области Узбекистана на территории компании «Чордара» снесены 30 самостроев, а земля передана для использования под сельскохозяйственные культуры, сообщает 23 мая издание «Новости Узбекистана».

Петр Данилов Красная Весна Снос здания

Агрофирма «Чордара» находится далеко от районного центра, и местное население не согласовывало с районным центром оформление земель. Издание отмечает, что работники администрации районного центра не посещали жителей для решения их проблем.

Начальник отдела по земельным ресурсам и государственного кадастра района Зафара Олимова сказала, что жители воспользовались отдаленностью территории и самовольно построили дома. Строения не были пригодны для жилья. На некоторых объектах был возведен только фундамент.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Узбекистане был опубликован проект приказа президента республики, который предлагает на определенных условиях узаконить самострои.

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