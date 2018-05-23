Вашингтон, 23 мая, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит работу по сдерживанию Москвы всеми доступными способами. Такое заявление Помпео сделал сегодня, 23 мая, на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Я должен сказать, что ещё предстоит много работы. Мы ещё не смогли добиться эффективного сдерживания некоторых из этих усилий России. Нынешняя администрация предприняла огромные усилия для противодействия России», — сказал государственный секретарь США.

Напомним, США перешли к открытой политике сдерживания России в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ, а на Украине началась гражданская война. Политика сдерживания заключается во введении всё новых антироссийских санкций, в том числе против целых секторов российской экономики. Также США активно противодействуют любым международным усилиям Москвы и российским внешнеполитическим и экономическим проектам.

Военная составляющая политики сдерживания заключается в наращивании военного присутствия Североатлантического альянса у западных границ России.