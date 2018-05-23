Москва, 23 мая, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 мая совершит визит в Северную Корею. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент информации и печати МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила ТАСС, что визит Сергея Лаврова в КНДР прорабатывается, но его конкретные сроки будут объявлены позднее.

Ранее сегодня в ходе брифинга Мария Захарова сообщила, что российской стороной «запланирован целый ряд действий, включая контакты, по линии урегулирования ситуации на Корейском полуострове».

Как передавало ИА REGNUM, Сергей Лавров встречался с главой МИД КНДР Ли Ён Хо в начале апреля в Москве. В ходе переговоров обсуждались как тема денуклеаризации Корейского полуострова, так и развитие двустороннего политического диалога и торгово-экономической кооперации.