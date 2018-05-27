Петербург отмечает день рождения. Как это было в 1703-м
Санкт-Петербург, 27 мая, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Петропавловская крепость появилась на берегах Невы в 1703 году, день закладки первого ее камня — 27 мая — и считается днем основания Санкт-Петербурга. Об истории появления Северной столицы России рассказывает корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина.
Нынешние питерские земли
Петербург приобрел для Петра далеко не только военное значение, этот город стал его детищем, он называл его «своей столицей» еще до того, как в нее фактически был перевезен двор (это случилось после того, как у шведов был отбит Выборг, что позволило обезопасить Петербург).
Само строительство Петропавловской крепости по проекту Доменико Трезини стало на тот момент самым сложным и масштабным проектом в российской истории. Крепость и город строили буквально всем миром, на стройке работали солдаты и крестьяне со всей Руси численностью 40 000 человек. Через несколько месяцев после начала постройки произошло крупное наводнение, а всего за короткий период с 1703 до 1725 произошло десять таких стихийных бедствий, что не останавливало ни планы Петра, ни рост города.
Как сложилась дальнейшая судьба Петропавловской крепости, читайте в статье: Российская тропа сквозь мрак и топь Европы
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