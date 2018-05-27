Санкт-Петербург, 27 мая, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Петропавловская крепость появилась на берегах Невы в 1703 году, день закладки первого ее камня — 27 мая — и считается днем основания Санкт-Петербурга. Об истории появления Северной столицы России рассказывает корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вид на Петропавловскую крепость с реки

Нынешние питерские земли в VIII—IX веках принадлежали Новгородской Руси, а на будущей территории Петербурга жили финно-угорские племена, среди поселений которых встречались и славянские. Место было стратегически важным, а потому привлекательным: через Ладогу Нева связывала Восток с Европой, тут же пролегал легендарный «Великий путь из варяг в греки», и не так широко известный, но важнейший торговый путь от Каспийского моря по Волге к Мсте, завершавшийся выходом в Ладогу и по Неве к Финскому заливу. Неудивительно, что эту территорию не единожды пытались захватить шведы, более того, отбиты русскими эти земли были только в результате Северной войны, начавшейся в 1700-м. Еще через три года на Заячьем острове, со всех сторон защищенном Невой, Петр Первый решил возвести крепость, и еще спустя месяц новый город получил свое название — в честь апостола Петра, хранящего ключи от рая.

Петербург приобрел для Петра далеко не только военное значение, этот город стал его детищем, он называл его «своей столицей» еще до того, как в нее фактически был перевезен двор (это случилось после того, как у шведов был отбит Выборг, что позволило обезопасить Петербург).

Само строительство Петропавловской крепости по проекту Доменико Трезини стало на тот момент самым сложным и масштабным проектом в российской истории. Крепость и город строили буквально всем миром, на стройке работали солдаты и крестьяне со всей Руси численностью 40 000 человек. Через несколько месяцев после начала постройки произошло крупное наводнение, а всего за короткий период с 1703 до 1725 произошло десять таких стихийных бедствий, что не останавливало ни планы Петра, ни рост города.

Как сложилась дальнейшая судьба Петропавловской крепости, читайте в статье: Российская тропа сквозь мрак и топь Европы

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