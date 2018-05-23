США, 23 мая, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Сверхзвуковой учебный реактивный самолёт Northrop T-38 Talon потерпел крушение 23 мая в американском штате Миссисипи, передаёт Fox News.

U.S. Department of Defense Самолёт Т-38 Talon

Самолёт T-38 используется для подготовки лётчиков ВВС США.

Как сообщили в Пентагоне, два пилота самолёта успели катапультироваться. В настоящее время их состояние оценивают медики.

Телеканал отмечает, что инцидент произошёл за несколько часов до выступления министра обороны Джэймса Мэттиса с заявлением об открытии Военно-воздушной академии в Колорадо-Спрингс.

Читайте также: При крушении самолёта в Гондурасе пострадали пять граждан США