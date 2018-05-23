Чимкент, Казахстан, 23 мая, 2018, 18:37 — ИА Регнум. В Чимкенте в рамках казахстано-узбекского бизнес-форума предприниматели подписали восемь документов на общую сумму более $62 млн, сообщает 23 мая «Sputnik Узбекистан».

Франц Рубо. Базарный день

В рамках мероприятия между акиматом Чимкента и казахстанской национальной компанией «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» подписано соглашение по реализации «зеленых» проектов в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2020 года Узбекистан и Казахстан планируют нарастить товарооборот между странами до $5 млрд. В 2017 году этот показатель составил $2 млрд. Ташкент и Астана также намерены активизировать сотрудничество в области реализации проектов по улучшению экологии проблемных регионов.