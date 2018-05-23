Рязань, 23 мая, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов в 2017 году заработал 1,8 млн рублей. Такие данные содержит декларация о доходах, опубликованная на сайте администрации города, передает корреспондент ИА REGNUM. Супруга главы администрации заработала в минувшем году 720 тыс. рублей.

Admrzn.ru Сергей Карабасов

В собственности Сергея Карабасова находится треть квартиры в 111,7 кв. м и нежилое помещение, в пользовании — квартира в 70 «квадратов».

Супруга мэра владеет оставшимися 2/3 квартиры, еще одной квартирой и нежилым помещением. Кроме того, у нее в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado.

Напомним, Сергей Карабасов был назначен исполняющим обязанности главы администрации Рязани в сентябре 2017 года, когда с должности по собственному желанию ушелОлег Булеков.

Бывший глава администрации сейчас занимает пост советника губернатора по развитию потребительской кооперации.

Ранее о своих доходах отчитался и губернатор Рязанской области Николай Любимов. В 2017 году он заработал 5,533 млн рублей. Доход главы региона за год увеличился на 2,2 млн рублей. В 2016 году Николай Любимов заработал 3,336 млн рублей.

Супруга губернатора также увеличила доходы. Если в 2016 году она отчиталась о сумме в 1,341 млн рублей, то в 2017 году ее доход вырос более чем в два раза — до 3,065 млн рублей.