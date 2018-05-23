Киев, 23 мая, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Противотанковые ракетные комплексы Javelin (США) будут использоваться вооруженными силами Украины в оборонных целях, а не для эскалации конфликта в Донбассе. Об этом 23 мая в Николаеве на праздновании 100-летия со дня создания морской пехоты Украины заявил президент Украины Петр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вчера на Черниговщине проверил Вооруженные силы и проверил их готовность использовать американские противотанковые ракетные комплексы третьего поколения Javelin — первого серийного ракетного комплекса, который мы получили от США. Использование Javelin даёт преимущества во время выполнения задач по уничтожению вражеской бронетехники и повышает живучесть наших противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что американские ПТРК не будут использоваться ВСУ в боях в Донбассе.

«Конечно, это сугубо оборонительное оружие, которое США предоставили Украине в результате работы наших дипломатов, правительства, министра обороны и вашего покорного слуги. Это оружие будет использоваться только в случае полномасштабного наступления со стороны «боевиков», подконтрольных Российской Федерации, и не будет применяться для эскалации конфликта на Донбассе. Оно станет дополнительным фактором сдерживания российской агрессии», — заверил Порошенко.

Верховный главнокомандующий также проинформировал, что теперь береты украинских морских пехотинцев будут цвета морской волны.

«Сегодня украинская морская пехота меняет цвет своих беретов… Сохраняя черные береты на почетных местах дома и в музеях, освобождать Украину в ходе операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме, которая будет отличать элитных воинов, готовых уничтожать оккупантов на море, на суше и в воздухе. Отныне цвет беретов украинских морпехов приобретает оттенок морской волны — как штормовое Черное и Азовское моря», — добавил Порошенко.

Кроме того, журналист Юрий Бутусов назвал испытания Javelin в ВСУ «историческим событием» и «огромным военно-политическим достижением» Украины.

«Украина получила новейшее средство сдерживания — «Джавелин» способен уничтожить любую российскую танковую атаку и любой танковый прорыв. Впервые Украина получила оружие, аналогов которому в России нет и в ближайшие годы не будет. «Джавелины» кардинально меняют характер боевых действий и боевого применения бронетанковых подразделений. И самое важное — наши союзники теперь в любой момент, в случае масштабного вторжения, например, смогут обеспечить дополнительные поставки — ведь линия открыта и прецедент создан! Украина получила превосходное тактическое средство сдерживания», — написал Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

«Испытания Javelin! Наконец-то!» — написала на своей странице в Фейсбуке вице-спикер Рады, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко.

Как сообщалось, в марте 2018 года госдепартамент США принял решение о продаже Украине партии ПТРК Javelin (210 ракет). 30 апреля в американском ведомстве заявили, что ПТРК уже находятся на территории Украины.