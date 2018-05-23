Нью-Йорк, США, 23 мая, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США демонстрируют падение из-за неопределенности в торговых переговорах с Китаем и предстоящего отчета ФРС, 23 мая передает агентство Reuters.

Индексы

С момента начала торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 76,00 пунктов (0,31%) до 24.758,41 пунктов, индекс S&P 500 упал на 8,64 пунктов (0,32%) до 2.715,80 пунктов, индекс Nasdaq просел на 22,63 пунктов (0,31%) до 7.355,82 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая комментарии президента США Дональда Трампа об отсутствии сделки по китайской корпорации ZTE вызвали спад на рынке, «воодушевленном» результатом торговых переговоров между Китаем и США в Вашингтоне.