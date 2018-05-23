Баку, 23 мая, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Узбекистан и Азербайджан подтвердили готовность подписать межправительственное соглашение об автомобильных перевозках и договорились проработать подписание документа в рамках предстоящих двусторонних мероприятий, сообщили 23 мая в пресс-службе МИД Узбекистана.

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С 22 по 23 мая в Баку состоялись консультации внешнеполитических ведомств Узбекистана и Азербайджана. В рамках переговоров стороны обсудили развитие отношений в области транспорта и транзита, в том числе создание благоприятных условий для перевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Ташкенте состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей из Узбекистана и Азербайджана. В рамках мероприятия торгово-промышленные палаты двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.