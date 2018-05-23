Москва, 23 мая, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Судьба любого американского оружия, попавшего на Украину, известна — оно будет либо ржаветь далеко от линии фронта, либо его украдут местные военные. Так считает директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, заявивший об этом 23 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя факт передачи Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

«Да, Javelin — один из лучших противотанковых комплексов в мире, — признал Коновалов. — Спорно, лучше ли он «Корнета» (противотанковый ракетный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения — прим. ИА REGNUM ), который бьёт в два раза дальше, чем Javelin. Из слов Порошенко следует, что Javelin будут далеко стоять от линии фронта, ржаветь, и их будут постепенно растаскивать, если американцы не поставят вокруг своё оцепление. Судьба любого американского оружия на Украине известна. Известен, например, случай с комплексами контрбатарейной борьбы. Они были поставлены на Украину в 2014 году. Три комплекса. Первый был сломан в киевском аэропорту, а два попали в зону АТО и оказались у ополченцев. Точно такая же судьба ожидает Javelin. Скорее всего, бравые украинские хлопцы, офицеры и прапорщики, продадут их».

Напомним, как написал на своей странице в Facebook президент Украины Пётр Порошенко, полученные Киевом от США противотанковые ракетные комплексы Javelin значительно увеличили боевые возможности вооружённых сил Украины. Кроме того, он добавил, что эти комплексы являются «очень эффективным оборонительным оружием» и будут применяться ВСУ только «в случае наступления России на позиции украинских войск».

Ранее сегодня же на Украине прошли первые пуски ракетных комплексов Javelin.