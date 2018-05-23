Москва, 23 мая, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Опасные породы собак будут подлежать обязательной регистрации, им предписаны специальные требования при выгуле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму группой депутатов, среди которых Владимир Бурматов и Ольга Тимофеева.

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«Обязательному учету и идентификации подлежат животные, включенные в перечни животных, запрещенных к содержанию, и собак потенциально опасных пород, утвержденные правительством Российской Федерации», — говорится в документе.

Выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если эта собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу этой собаки на праве собственности или ином законном основании, отмечается в законопроекте. «О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию», — прописано в документе.

Владельцы таких животных в обязательном порядке будут обязаны зарегистрировать собаку в соответствии с законодательством о ветеринарии до 1 июля 2020 года. Не исключено, что процедура будет платной.

Регистрация «мирных» пород собак предполагается в добровольном порядке.