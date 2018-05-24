Москва, 24 мая, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Для Россотрудничества, или, называя его полностью — «Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству» 2018 год — год десятилетия деятельности. С каким разгромным итогом, принеся сомнительную пользу России, подходит Россотрудничество к круглой дате, рассказывает автор ИА REGNUM Иннокентий Адясов.

Специальный орган «мягкой силы» России — вот каким задумывалось Россотрудничество в 2008 году. Гражданское общество стран СНГ должно было значительно повысить уровень своего уважения к России, русскому языку и россиянам. Но произошло нечто обратное, конечно, не по воле того, в чьи обязанности входило проводить план повышения уважения к России в жизнь. Скорее, причина была и остается в неэффективности избранного пути, на котором уже потрачены десятки миллионов долларов. В некоторых странах СНГ постепенно вводится запрет на русский язык в делопроизводстве, падает знание русского языка, так же обстоит дело и во всём мире, где русский язык уже потерял позиции одного из общемировых.

Но Россотрудничество упорно сужало рамки своей деятельности, по существу сосредоточившись на поддержке КСОРС (координационных советов российских соотечественников) на постсоветском пространстве. Но, похоже, что эти координационные советы имеют чисто декоративную роль, иначе откуда бы такие разгромные результаты? Чем же еще прославилось Россотрудничество за 10 лет своего малорезультативного существования?

Читайте подробности в стаье Россотрудничество. 10 лет имитации деятельности

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