В Узбекистане детские колонии заполнены на 20%
Ташкент, 23 мая, 2018, 18:18 — ИА Регнум. В результате проведения судебно-правовых реформ численность тюремного населения сократилась в 2,5 раза: тюрьмы заполнены на 80%, колонии для несовершеннолетних — на 20%. Об этом 23 мая сообщает «Газета.uz» со ссылкой на директора национального центра по правам человека Акмаля Саидова.
По его словам, на 100 тыс. жителей Узбекистана приходится 122 заключенных, что является наименьшим показателем среди стран СНГ. В США на 100 тыс. человек приходится 780 заключенных. Саидов отметил, что Узбекистан принял 201 рекомендацию, представленную рабочей группой Совета по правам человека ООН, по итогам национального доклада в ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая заместитель министра юстиции Узбекистана Махмуд Истамов встретился с делегацией рабочей группы совета Европейского союза по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST). В рамках переговоров стороны уделили особое внимание привлечению зарубежных экспертов в процесс составления законопроектов в Узбекистане.