Ташкент, 23 мая, 2018, 18:18 — ИА Регнум. В результате проведения судебно-правовых реформ численность тюремного населения сократилась в 2,5 раза: тюрьмы заполнены на 80%, колонии для несовершеннолетних — на 20%. Об этом 23 мая сообщает «Газета.uz» со ссылкой на директора национального центра по правам человека Акмаля Саидова.

Василий Верещагин – Мальчик-узбек. 1867-1868

По его словам, на 100 тыс. жителей Узбекистана приходится 122 заключенных, что является наименьшим показателем среди стран СНГ. В США на 100 тыс. человек приходится 780 заключенных. Саидов отметил, что Узбекистан принял 201 рекомендацию, представленную рабочей группой Совета по правам человека ООН, по итогам национального доклада в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая заместитель министра юстиции Узбекистана Махмуд Истамов встретился с делегацией рабочей группы совета Европейского союза по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST). В рамках переговоров стороны уделили особое внимание привлечению зарубежных экспертов в процесс составления законопроектов в Узбекистане.