Москва, 23 мая, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Правительство РФ составит перечень животных, которых будет запрещено держать в квартирах и на участках после 1 июля 2019 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму группой депутатов, среди которых Владимир Бурматов и Ольга Тимофеева.

Медведь

Животные из этого перечня, в частности тигры, медведи, крокодилы, подлежат обязательному учету и идентификации — так как «животные, включенные в перечень животных, запрещенных к содержанию, и приобретенные до 1 июля 2019 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных».

Из сообщений СМИ становится известно о многочисленных хищниках, живущих в обычных городских многоэтажках (львы, тигры, крокодилы, пумы, леопарды и так далее), медведях, волках и лисах, содержащихся на дачных участках, отмечают авторы. Зафиксированы случаи, когда дикие животные сбегали от своих владельцев и, представляя реальную угрозу для жизни живущих по соседству граждан, самостоятельно передвигались в условиях городской среды. Часто владельцы, не имея возможности продолжать содержать крупное хищное животное, просто оставляют его в местах общего пользования. Известны случаи, когда крупные хищники содержались в неутепленных гаражах и, брошенные хозяевами на длительное время, умирали от голода, обеспокоены парламентарии.