Кострома, 23 мая, 2018, 17:50 — ИА Регнум. На полигоне Песочное, на границе между Костромской и Ярославскими областями, прошли соревнования по управлению беспилотниками бойцами Воздушно-десантных войск, сообщает K1news.ru. Соревнования прошли в рамках Армейских международных игр 2018 года.

Mil.ru Запуск БПЛА

«С момента формирования современной беспилотной авиации Вооруженных сил Российской федерации в Воздушно-десантных войсках второй раз проводится конкурс на лучшие расчеты малой дальности ближнего действия. 98 Гвардейская Дважды Краснознамённая Ордена Кутузова II степени Воздушно-десантная дивизия на полигоне Песочное принимает по праву участников соревнований, так как по результатам соревнований 2017 года в номинации «Орлан-10» и «Элеон-3» расчеты дивизии заняли первое место», — сообщает начальник отделения беспилотных летательных аппаратов ВДВ Николай Костенко.

Соревнования проходят в три этапа:

Теория; Развёртывание многофункционального комплекса; Взлёт беспилотных летательных аппаратов и их посадка в заданную точку.

На подготовку беспилотного летательного аппарата и развёртывание системы связи выделяется не более 40 минут.

«Сложность есть всегда. Во-первых, сложность заключается в том, что не всегда известно заранее, какие будут задания, какие нормативы нужно будет выполнять. Поэтому готовиться приходится ко всему. Беспилотники — это основополагающее. Это в первую очередь разведка, на БЛА чаще всего ложится основная нагрузка по разведке. Её лучше, конечно же, проводить с воздуха», — отмечает представитель команды 98 дивизии ВДВ Павел Воробьёв.

«Кроме запуска беспилотников представителям лучших команд ВДВ России предстояло пройти огневую проверку. На полигоне военные соревновались в стрельбе на меткость. Завтра заключительный день соревнований. Представителям всех частей и соединений ВДВ предстоит отработка целей с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элеон-3». Их необходимо будет обнаружить и уничтожить», — сообщает K1news.ru

В соревнованиях участвовали более 30 человек, в том числе бойцы Ульяновской 31 бригады, 7 дивизии Новороссийска и 98 дивизии ВДВ (подразделения расквартированы в Ивановской, Ярославской и Костромской областях).

ИА REGNUM напоминает, что соревнования Армейских олимпийских игр пройдут в России, Казахстане и Белоруссии с конца июля до середины августа текущего года.

В прошлом году в конкурсе «Снайперский рубеж» команда России разделила второе место с командой Китая, сборная Белоруссии заняла третье место. Также команда России стала второй на соревнованиях расчетов БПЛА, третье место — за командой Ирана. В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» команда России в общекомандном зачете заняла третье место, уступив Казахстану и Белоруссии.

В 2017 году международные военные игры АрМи-2017 проходили с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая.