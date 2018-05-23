Ярославль, 23 мая, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Стали известны подробности состоявшегося 22 мая заседания экспертной группы по вопросам контроля экологической безопасности на полигоне «Скоково». Как сообщает официальный портал органов государственной власти Ярославской области, эксперты, работники мусорного полигона и сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования обсудили ситуацию и выработали рекомендации по повышению экологической безопасности мусорного полигона.

Yarr Заседание рабочей группы

По мнению участников группы, результаты проведённых исследований показывают, что экологическая ситуация в районе полигона «Скоково» стабильна.

«В пробах воздуха, почвы, воды из двух наблюдательных скважин и реки Норы, взятых специалистами филиала по Ярославской области ФГБУ «ЦЛАТИ», превышений предельно допустимых концентраций не выявлено», — сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Более того, по словам чиновника, ситуация не меняется в течение нескольких лет.

Руководитель экспертной группы Сахиба Калаева назвала совместную работу экспертов, представителей правительства региона и администрации полигона «результативной». Однако в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила, что точка в работе экспертной группы ещё не поставлена.

«Заседание рабочей группы фактически было сорвано, мы его не закончили. Дело в том, что один из экспертов, Людмила Шабуева, отказалась озвучивать имеющуюся у неё информацию в присутствии лиц, не входящих в состав группы. Я не могу утверждать, но, как мне кажется, речь шла о сохранении авторского права на эти материалы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сахиба Калаева.

По мнению руководителя экспертной группы, её членам необходимо будет собраться ещё раз чтобы закончить свою работу.

Тем не менее, Сахиба Калаева отметила, что уже сейчас можно заявить о многих результатах деятельности экспертов и чиновников.

«Радует, что руководство «Скоково» оперативно реагирует на наши замечания. По итогам выездного обследования 25 апреля было выявлено некоторое количество нарушений в работе полигона и все они в настоящий момент устранены: заменен сигнализатор ртути, проведена поверка автовесовой, установлены видеокамеры, фиксирующие ввоз ТКО на полигон, на объекте работает пост МЧС по контролю за пожарной и радиационной обстановкой», — рассказала Сахиба Калаева.

Говоря о списке рекомендаций экспертов, направленных на повышение экологической безопасности полигона, руководитель группы выделила следующие: создание межвузовской экспертной группы для разработки проекта по утилизации фильтрата, разработка инвестиционных проектов строительства мусороперерабатывающего завода, внедрение системы раздельного сбора мусора, создание в перспективе нового современного полигона и закрытие «Скоково» с проведением всех необходимых мер по рекультивации.