Москва, 23 мая, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий содержание опасных животных, в том числе собак, внесла в Госдуму группа депутатов, среди которых Владимир Бурматов и Ольга Тимофеева, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая. Законопроект призван устранить такую правовую неопределенность в части ограничения содержания диких животных в неволе вне специализированных организаций (цирков и зоопарков).

Крокодил

Крокодилы и медведи

Предполагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и другие) в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках и так далее. Норма предусматривает разработку и принятие Перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством РФ.

Кроме того, содержание потенциально опасных диких животных, приобретенных до 1 июля 2019 года, предполагает обязанность владельца в обязательном порядке зарегистрировать животное, запрещенное к содержанию (включенное в Перечень). Норма об обязательной регистрации животных из Перечня также распространяется и на специализированные организации — цирки и зоопарки, независимо от даты приобретения. Такая регистрация будет осуществляться как учет и идентификация животных в соответствии с действующими нормами законодательства о ветеринарии.

Законопроектом предусмотрен годовой срок для подготовки Перечня животных, запрещенных для содержания, а зарегистрировать таких животных их владельцы будут обязаны до 1 июля 2020 года.

Опасные собаки и выгул

Законопроект предполагает разработку правительством РФ Перечня собак потенциально опасных пород. Владельцы таких животных в обязательном порядке будут обязаны зарегистрировать собаку в соответствии с законодательством о ветеринарии до 1 июля 2020 года.

Ограничения по содержанию собак потенциально опасных пород не вводятся законопроектом, за исключением объективно необходимых мер безопасности при их выгуле — предписан выгул с использованием намордника и поводка.