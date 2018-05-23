Лондон, 23 мая, 2018, 18:03 — ИА Регнум. В Великобритании началось судебное разбирательство над сторонником «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвавшим совершить убийство 4-летнего принца Джорджа, 23 мая передает агентство Associated Press.

Noofa2401 Исламисты — враги человечества

Согласно заявлению государственных обвинителей, 32-летний Хуснайн Рашид предлагал своим соратникам в сети интернет «отравить мороженое из супермаркета и передать принцу Джорджу в его подготовительной школе».

Принц Джордж, сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, является правнуком королевы Елизаветы II и внуком принцессы Дианы. Он занимает третье место в порядке наследования британской короны.