Ташкент, 23 мая, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В рамках заседания Международного консультативного комитета программы ЮНЕСКО «Память мира» Узбекистан представил архивные документы канцелярии правителей Хивинского ханства, сообщает 22 мая УзА.

Khorazmiy Ислам-ходжа — хивинский премьер (1907-11)

Для внесения в международный реестр ЮНЕСКО было подано 78 заявок со всего мира. Канцелярия хана Хивинского заняла третье место и отмечена сертификатом международного уровня. В настоящее время исторические документы хранятся в Центральном государственном архиве Узбекистана.

Напомним, Хивинское ханство — это принятое в русской исторической традиции название Хорезмского государства в последний период его исторического существования — с 1512 по 1920 год. Ханство располагалось на территории современных Казахстана, Узбекистана и Туркмении.

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