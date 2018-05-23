Севастополь, 23 мая, 2018, 17:19 — ИА Регнум. В Севастополь по «единому билету» с материковой части России приезжает только 15% туристов, которые собираются отдыхать на полуострове. Об этом 23 мая сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

По его мнению, открытие Крымского моста этот показатель принципиально не изменит.

«Когда работал механизм доставки туристов в Крым по «единому билету» — возможность приезда в любой из городов полуострова железнодорожным транспортом, паромом или автобусом, в Севастополь приезжали не более 15% туристов», — отметил Титов.

Чиновник уверен, что рост автомобилизации горожан несёт более серьёзную нагрузку для автодорожной инфраструктуры города, чем туристический поток.

Напомним, ранее глава правления регионального отделения Российского союза туристской индустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский высказывал опасения, что транспортная инфраструктура города не выдержит наплыв туристов Севастополя после открытия Крымского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая состоялось открытие автомобильной части моста в Крым, протяжённость которого составляет 19 километров — сооружение является одним из крупнейших в Европе. За неделю с момента открытия по новой автотрассе проехало более 108 тысяч транспортных средств в обе стороны.