Каир, 24 мая, 2018, 07:05 — ИА Регнум. У кого-то Египет ассоциируется со сказками «Тысячи и одной ночи», у кого-то — с пирамидами, а у кого-то — с пляжами. Фотограф Антон Афанасьев показывает эту страну с непривычных европейцу ракурсов, — хотя, пожалуй, при взгляде на каирскую жизнь больше вспоминаются всё-таки рассказы легендарной восточной сказочницы.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Муравейник Каира на фоне Великих пирамид

Узкие улочки, полные людей, то спешащих по своим делам, то, наоборот, степенно курящих кальян; кружащиеся дервиши, пульсирующий центр города, где потоки машин и огни реклам всё равно не дают забыть, что происходит это — в древней стране, да и сами многочисленные постройки густо населенного Каира стоят на фоне виднеющихся вдали пирамид.

О напряженности на этой территории говорят виднеющиеся на смотровых вышках автоматчики и практически полное отсутствие туристов. Между тем, после горячих событий семилетней давности, жизнь в Египте всё-таки постепенно налаживается. Так как она выглядит?

Смотрите фоторепортаж Тысяча и один день Каира и другие фотопроекты Антона Афанасьева.