Краснодар, 23 мая, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Пенсионерка из Краснодара Ольга Хахалева, мать скандально известной судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, в январе этого года приобрела элитную недвижимость в Подмосковье, в районе Рублево-Успенского шоссе. Как сообщает Ura.ru и «Общая газета», земельный участок площадью в 800 кв. м. с домом площадью 400 кв. м в Одинцовском районе Московской области обошлись пенсионерке официально в 35 млн рублей, хотя эксперты считают, что реальная собственность элитной недвижимости гораздо выше. Факт сделки подтверждается договором купли-продажи и документами Росреестра, из которых следует, что Ольга Хахалева — единственный собственник объекта.

Фото Владимира Семенова Мать-пенсионерка судьи Хахалевой купила особняк на Рублевке – СМИ

Причина, по которой СМИ обратили внимание на эту сделку, заключается в том, что Ольга Хахалева — «обычная» пенсионерка и иных доходов, кроме пенсии, не имеет. Сама же Елена Хахалева за прошлый год задекларировала доход чуть более 3 млн рублей, также в собственности судьи находятся небольшой дом площадью 66 кв. м и два земельных участка площадью 3 и 8,5 соток. Это далеко не самые значительные доходы среди судей Краснодарского краевого суда — некоторые коллеги Елены Хахалевой по декларациям зарабатывают гораздо больше, пишет Ura.ru.

Как считает известный правозащитник и судья в отставке Дмитрий Новиков, подобные приобретения могли состояться только за счет «благодарности» от тех, в чью пользу судьи выносили решения. По словам Новикова, он часто видел в приемной Елены Хахалевой бизнесмена Федора Стрельцова, который выиграл серию скандальных дел по земельным вопросам, а сейчас находится в розыске в связи с открытым против него уголовным делом по обвинению в мошенничестве.

Внимание СМИ к персоне Елены Хахалевой не ослабевает уже почти год. Впервые о ней стало известно широкой публике прошлым летом, когда в Краснодаре состоялась шикарная свадьба дочери судьи, на которую были приглашены суперзвезды российской эстрады — Иосиф Кобзон, Вера Брежнева, Николай Басков и другие. Как сообщил тогда московский адвокат Сергей Жорин, бюджет мероприятия мог составить около 2 млн долларов. Однако Елена Хахалева заявила, что все расходы на свадьбу оплачивал отец новобрачной — ее бывший супруг, бизнесмен Роберт Хахалев (Зилпимиани), а звезды выступали на торжестве бесплатно. Тогда же Совет судей Краснодарского края представил свидетельства, что на свадьбу было потрачено не более 4,5 млн рублей.

Не успел остыть свадебный скандал, как в СМИ стали массово появляться публикации о том, что Хахалева стала судьей по фальшивому диплому Тбилисского государственного университета. В дальнейшем она возглавила в Краснодарском краевом суде административную коллегию, которая рассматривает земельно-имущественные споры, суммы которых в аграрном кубанском регионе могут исчисляться сотнями миллионов рублей.

На помощь коллеге в дипломном скандале вновь пришел кубанский Совет судей, представивший ряд документов, подтверждающих обучение Хахалевой в Грузии, однако инициаторов расследования дипломного скандала это не убедило. В конце прошлого года им удалось добиться начала проверки в отношении Елены Хахалевой со стороны Следственного комитета РФ.

В апреле появилась информация, что подключенный к этой проверке Интерпол представил данные о том, что Хахалева никогда не училась в Тбилисском университете. Также стало известно, что Генпрокуратура, рассмотрев запрос депутата Госдумы РФ Николая Коломейцева, приняла решение передать материалы по дипломному скандалу в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. Ura.ru не исключает, что в ближайшее время будет инициирован процесс возбуждения уголовного дела в отношении самой «золотой судьи», а также проведение проверки источников доходов приобретения ее матерью элитной недвижимости.