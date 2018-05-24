Москва, 24 мая, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Ситуация с выполнением майских, 2018 года, указов президента должна сложиться более удачно, чем с предшествующими аналогичными указами 2012 года. Во всяком случае, такой вывод напрашивается из выступлений партийных активистов «Единой России» на недавней партийной конференции. Что предстоит сделать правительству РФ под руководством лидера «Единой России» Медведева, и какие необычные по своему выдвижению инициативы имеют место уже сейчас, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Government.ru Дмитрий Кобылкин

Активисты «Единой России» не мыслят немасштабными категориями, особенно когда дело касается горизонтов планирования. Поэтому на конференции звучали выступления, посвященные еще далекому 2026 году, к которому уж точно все основные цели по улучшению российской жизни должны быть достигнуты. Пока что лидер партии и председатель правительства Медведев в ближайшее время будет заниматься вопросами распределения секторов и содержания деятельности между вице-премьерами и вопросом финансов. Общий перечень поставленных президентом задач в рублевом эквиваленте «стоит» около 25 трлн. руб. на 6 лет. А ситуация с финансами, если рассмотреть состояние регионов, отнюдь не блестящая.

В двух регионах вступил в силу режим внешнего управления, означающий банкротство, а еще в 76 регионах долговая нагрузка превышает 80 процентов. На этом фоне предложение главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, подавшего мысль добыть необходимые средства из облигационных займов, выглядит выходящим за пределы его полномочий. Почему же оно всё-таки прозвучало?

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