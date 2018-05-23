Ярославль, 23 мая, 2018, 16:38 — ИА Регнум. 23 мая департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области заключил соглашение с ООО «Хартия», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Документом предусмотрено, что с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2026 года компания будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора в регионе.

Yarregion.ru Компания «Хартия» с января работает в Ярославле

Напомним, по итогам конкурсного отбора компания сына генпрокурора Игоря Чайки «Хартия» получила право на организацию в регионе деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Хартия» будет организовывать весь процесс сбора и вывоза ТКО в Ярославской области.

Как пояснили в правительстве, до сентября будет проведен комплекс подготовительных и организационных мероприятий, регламентированных соглашением. В течение 30 календарных дней региональный оператор обязан представить в департамент для предварительного согласования условия проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортировке ТКО. Еще одно требование — в течение 90 дней заключить договоры с операторами, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию или захоронению мусора, использование которых предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами.