Латвия продолжает вести войну с русским языком: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- «Игра с огнём»: Берлин обсудит с США «ядерную сделку» с Ираном;
- Русофобская мания: Рига хочет запретить русский язык в частных вузах;
- Мат в начале игры: США испугались «Академика Ломоносова»;
- «Собачьи бои»: в лагере Порошенко начались склоки;
- Молдавский мост: президент Молдавии хочет быть и с ЕС, и с ЕАЭС.
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