Ташкент, 23 мая, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Заместитель министра юстиции Узбекистана Махмуд Истамов и региональный директор международной неправительственной организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мария Струтерз обсудили вопросы защиты прав человека в республике, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства юстиции республики.

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В ходе переговоров министр отметил, что защита прав человека является приоритетным направлением осуществляемых в Узбекистане реформ. В свою очередь, Струтерз выразила готовность содействовать республике в развитии законодательства в сфере защиты прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в рамках 30-й сессии рабочей группы по универсальному периодическому обзору совета ООН по правам человека (СПЧ) Узбекистан представил третий национальный доклад. Из 78 делегаций более 50 стран положительно оценили изменения в Узбекистане.