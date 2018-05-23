Москва, 23 мая, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Редакция портала «Право.ru» утверждает, что международный мошенник, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был приглашен для участия в одной из сессии в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума. Соответствующее сообщение опубликовано на портале сегодня, 23 мая.

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Напомним, ПМЭФ-2018 начинают свою работу 24 мая. В рамках форума запланировано множество мероприятий, в числе которых панельная сессия под название «Конкурентоспособность российской юрисдикции — путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса». Назначена она на 25 мая.

Согласно информации на сайте ПМЭФ, модератором дискуссии будет председатель правления общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Выступать на сессии должны в том числе уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Кроме того, участниками дискуссии в том числе заявлены вице-президент — статс-секретарь, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления, ПАО «ГМК «Норильский никель» Елена Безденежная, заместитель председателя правления «Газпромбанка» Елена Борисенко, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия Андрей Назаров и главный редактор портала «Право.ru» Борис Борятинский.

На сайте ПМЭФ нет упоминания о том, что Браудер, который объявлен в России в международный розыск по ряду уголовных статей, приглашен для участия в дискуссии.

Однако в сообщении на портале «Право.ru» утверждается, что Браудер приглашен для участия в дискуссии «со стороны редакции».

«Также со стороны редакции к этому обсуждению был приглашен Уильям Браудер», — сказано в сообщении.

Напомним, Браудер обвиняется в создании и эксплуатации преступных схем по уклонению от уплаты налогов. Кроме того, Браудер незаконно скупал российские государственные активы.

Российские правоохранительные органы несколько раз пытались объявить Браудера в международный розыск, но Интерпол каждый раз отзывает свой ордер, мотивируя это тем, что Браудера якобы преследуют по политическим мотивам.