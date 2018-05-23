Москва, 23 мая, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Госдума сняла с рассмотрения законопроект о новом дне воинской славы, создается рабочая группа под руководством Петра Толстого для детальной работы над инициативой, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Русская армия вступает в Париж

Предлагалось 31 марта отмечать «День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813—1814 годов». В России недостаточно внимания уделяется войне 1812 года, отмечают авторы инициативы.

«Россия стояла на грани потери суверенитета и потеряла более трети своего населения», — напомнил депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

Комитет Госдумы по обороне выступил против принятия законопроекта, сообщил Юрий Швыткин («Единая Россия»). Он напомнил, что в России уже отмечается 8 сентября — День Бородинского сражения, дата прославляет мужество русских воинов. Принятие закона нецелесообразно и ввиду того, что президент Франции Эммануэль Макрон прилетит на ПМЭФ, добавил парламентарий.

Большинство депутатов в Госдуме уже были готовы согласиться с позицией профильного комитета и не поддержать инициативу.

Однако, комментируя обсуждение законопроекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с тезисом депутатов ЛДПР: «Мы утратили с вами то, что должны всегда помнить».

Спикер Госдумы предложил отложить рассмотрение законопроекта и создать межфракционную рабочую группу с участием комитетов по обороне, по культуре и по образованию под руководством Петра Толстого («Единая Россия»).

«Давайте обсудим, иначе мы будем вести по этим вопросам споры, которые нас не объединяют, а наоборот, разъединяют… Может, и другие даты появятся, на которые необходимо обратить внимание», — сказал Володин.