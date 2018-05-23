Калуга, 23 мая, 2018, 16:28 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника миграционного пункта Перемышльского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292.1 УК РФ (незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации). Как сообщила 23 мая корреспонденту ИА REGNUM cледователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Эльвира Гейдарова, по версии следствия, начальница миграционного пункта не проверила должным образом принятые решения областного УМВД об отклонении заявления гражданки Таджикистана о приеме её и её детей в гражданство Российской Федерации и незаконно выдала трём иностранцам паспорта граждан РФ.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Паспорт и наручники

«Нарушения допущены вследствие небрежного отношения подозреваемой к службе и ненадлежащего исполнения ею своих должностных обязанностей, выявлены управлением по вопросам миграции областного УМВД. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. С занимаемой должности подозреваемая уволена», — заявила Гейдарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2017 года рост преступлений в сфере незаконной миграции составил более 237,5%. Прокурорами региона выявлено свыше 530 нарушений закона в сфере миграционного законодательства, внесено 26 протестов на противоречащие закону акты и более 50 представлений об устранении нарушений законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены 45 должностных лиц, в суды направлено 37 исковых заявлений, в следственные органы направлено 66 материалов, по которым возбуждено 50 уголовных дел.

В частности, сотрудники некоторых территориальных отделов по вопросам миграции регионального УМВД не принимали должных мер к устранению так называемых «резиновых квартир» — массовой регистрации иностранных граждан по одному месту адресу.