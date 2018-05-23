Санкт-Петербург, 23 мая, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Вице-премьера Виталия Мутко, отныне отвечающего за сферу строительства, попросили справиться с ценами на жилье во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое обращение чиновнику направил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Copa2014.gov.br Футбольные фанаты

Как отметил Петров, скоро в Россию на мундиаль приедет множество футбольных фанатов со всего света, спортсмены, туристы, журналисты, бизнесмены и артисты. И для хозяев чемпионата чрезвычайно важно «показать страну с лучшей стороны, постараться оставить у гостей только самые лучшие впечатления от поездки в Россию, особенно в период непростой международной обстановки».

Петров подчеркивает, что из-за дефицита гостиниц в городах, где пройдут соревнования, наблюдается волнообразный рост цен на посуточный съем жилья. Он приводит в пример ситуацию на Украине, где из-за недочетов организаторов этапа Лиги чемпионов цены на аренду жилья в Киеве достигают нескольких тысяч евро, а болельщики вынуждены отказываться от посещения матча между «Реалом» и «Ливерпулем».

"Мы, организаторы более масштабного и престижного футбольного мероприятия, должны попытаться избежать ошибок «младшего брата» и не допустить лавинообразного роста цен на аренду жилья в период проведения подобных соревнований на территории нашей страны», — считает Петров.

По его мнению, необходимо бороться с «серым» рынком недвижимости и вести учет рантье, сдающих жилье посуточно, так как человек, который сдает квартиру через современные сервисы, но не регистрируется как ИП, фактически является бизнесменом, убежден депутат, но налоги не платит.

«Более того, в каждом регионе нашей страны необходимо разработать максимальные ценовые рамки, которые можно указывать за сдачу частных комнат или квартир по образцу с ценовыми лимитами для гостиниц. Цены посуточной аренды должны соответствовать классу жилья и быть адекватны туристическому сезону. Дефицит доступных гостиниц порождает волнообразный рост цен в частном секторе. Действующее положение дел негативно сказывается на официальном бизнесе, который несет потери из-за недобросовестной конкуренции, государственный бюджет остается без налогов, а также наносится ущерб репутации страны», — заключает Петров.