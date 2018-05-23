Ярославль, 23 мая, 2018, 16:18 — ИА Регнум. В Ярославле на Леонтьевском кладбище разрушен памятник младшему сержанту Александру Суйдимову, погибшему в ходе боевых действий в Чечне. Об этом сообщил ярославец Сергей Немов. Плита памятника раскололась напополам и упала лицевой стороной вниз.

Страница в Facebook Сергея Немова Памятник поврежден

«Вчера в 18 часов увидел разрушенный памятник. Проходил мимо и заметил. Видел его раньше — красивый, крепкий был. На фотографии видны царапины. Они сделаны явно после падения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Немов.

Такие повреждения наводят на подозрения о вандализме.

Житель Ярославского района Александр Суйдимов попал на третью в своей жизни войну добровольно. Первый раз на Северном Кавказе он побывал в 1995—1996 годах. Потом два года служил в 201-й мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в Таджикистане. В октябре 1999 года тридцатилетний контрактник решил испытать судьбу еще раз. Он погиб 23 февраля 2000 года. Александра Суйдимова похоронили 18 марта 2000 года в секторе погибших при исполнении служебного долга Леонтьевского кладбища в Ярославле. Посмертно он награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

«Поскольку это является воинским захоронением, то мы напишем заявку на восстановление. Будем изыскивать возможность и средства на это. Возможно, что это будет оплачивать муниципальная похоронная служба», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела организации коммунальных услуг ДГХ мэрии города Эдуард Таровец.

В ДГХ мэрии не исключили, что помощь в восстановлении памятника окажет областной военкомат.