Москва, 23 мая, 2018, 16:11 — ИА Регнум. В Госдуме недоумевают, почему предлагают запретить Booking.com, но не запрещают Boeing.

Главное управление Booking.com в Амстердаме

Минкультуры и Ростуризм выступили против запреты популярного сервиса.

«Почему-то никто не предлагает запретить в России Boeing — видимо, потому что даже самые отмороженные туроператоры и чиновники понимают, что в этом случае рынок авиаперевозок в стране исчезнет. А запретить Booking.com, который благодаря своему охвату не дает гостиницам задирать цены — это пожалуйста», — написал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в своем блоге.

Он предложил создавать и развивать отечественные сервисы.

«Не нравится тебе доминирующее положение Booking.com — сделай свой сервис. Ведь есть Ostrovok, есть Kayak, есть Trivago — выбор огромен. Кто-то работает с отелями напрямую, кто-то сравнивает цены большинства существующих на рынке сервисов», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в СМИ появилась информация об открытом письме главы группы компаний «Свой туристический сервис» Сергея Войтовича в Минкультуры с призывом запретить работу Booking.com в России. Он предложил «инициировать ограничение действия» американского сервиса Booking.com на территории России в ответ на западные санкции.