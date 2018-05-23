Пермь, 23 мая, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В Пермском крае из всех заместителей местного правительства самый большой доход за 2017 год отмечен у Михаила Сюткина, который курирует сферы строительства и архитектуры. Зампред задекларировал 58 011 855 рублей с учётом продажи недвижимого имущества. В собственности чиновника только машиноместо (16,6 кв. м).

Оноре Домье. Законодательное чрево. 1834

Напомним, что Сюткин назначен на пост заместителя председателя правительства края в сентябре 2017 года. Также он сохранил за собой должность министра. По данным информресурсов, до назначения на должность главы краевого минстроя возглавлял АО «Кейблраннеррус» (Москва).

Супруга Михаила Сюткина задекларировала доход в размере более 5 млн рублей (с учётом продажи квартиры). На правах общедолевой собственности владеет двумя квартирами.

Заместитель председателя правительства края Татьяна Абдуллина задекларировала почти 5,5 млн рублей (с учётом иных доходов). Чиновница владеет пятью земельными участками площадью от 100 до 1055 кв. метров, а также жилым строением (22,6 кв. м.), квартирой (56,3 кв. м) и иным недвижимым имуществом (63,6 кв. м). В собственности имеет автомобиль LEXUS NX 200.

Добавим, что Абдуллина назначена на должность зампреда правительства с 24 января 2017 года. До этого работала министром соцразвития. В этой должности в 2016 году чиновница заработала почти 2,4 млн рублей. За год благосостояние Татьяны Абдуллиной, судя по доходам, значительно улучшилось. Круг личной недвижимости расширился, произошла смена автомобиля на более дорогой. В 2016 году в числе индивидуальных владений указаны два земельных участка, квартира, жилое строение и нежилое здание. В собственности был автомобиль «Ниссан».

Первый заместитель председателя правительства края Ольга Антипина указала доход почти 5 млн рублей. В личной собственности имеет квартиру (114,3 кв. м), а на общедолевых правах владеет земельным участком, квартирой и домом.

Добавим, что зампредом Антипина назначена в феврале 2017 года. До этого она являлась министром финансов. В этой должности за 2016 год она заработала 3,3 млн рублей. Если круг недвижимости, находящейся в личной собственности, не расширился за год, то относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании чиновницы, произошли изменения. К земельному участку (780 кв. м) и садовому дому (189 кв. м) добавился земельный участок площадью более 1 тыс. квадратных метров.

Зампред Ирина Ивенских указала в декларации почти 4 млн рублей годового дохода и единственную квартиру в собственности площадью 99,7 кв. м. В 2016 году чиновница заработала 3,7 млн рублей.

Зампред Роман Кокшаров, курирующий блок территориального развития края, задекларировал доход почти в 4,2 млн рублей. На правах общедолевой собственности владеет двумя земельными участками, жилым домом (103 кв. м), на правах общей совместной собственности — одним земельным участком, жилым домом (426 кв. м), квартирой. В индивидуальной собственности у чиновника два земельных участка, гараж (32 кв. м) и внушительный автопарк: грузовой автомобиль TOYOTA HILYX, лодка моторная Wellaboat-45 и снегоход. Добавим, что в 2016 году доходы чиновника составляли 3,6 млн рублей.

Заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Елена Лопаева задекларировала 4,8 млн рублей (с учётом иных доходов). В собственности земельный участок (283 491 кв. м), четыре квартиры и иное недвижимое имущество площадью 44,7 кв. м. Доходы супруга Елены Лопаевой за 2017 год составили 24,7 млн рублей. Он владеет четырьмя земельными участками, жилым домом. В четырёх случаях указано иное недвижимое имущество. В общедолевой собственности имеет машиноместо. Особого внимания заслуживает автопарк супруга чиновницы: автомобиль PORSHE Panamera 4, специализированный лесовоз, сортиментовоз, мотовездеход, харвестер JOHN DEERE 151DE, форвардер JOHN DEERE, прицеп-роспуск лесовозный, прицеп-лесовоз, бортовой прицеп, прицеп МЗСА — 81 771 и прицеп к легковому автомобилю.

Добавим, что Лопаева переехала в Пермь из Москвы в феврале 2017 года. Тогда еще исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников назначил её исполняющей обязанности заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края. По данным информресурсов, с 2013 года она работала в Департаменте экономической политики и развития Москвы и являлась подчинённой Максима Решетникова.

Запред Антон Удальев указал годовой доход в 3,3 млн рублей. На правах общедолевой собственности владеет квартирой, в пользовании имеет земельный участок (1022 кв. м), в личной собственности отечественную машину ВАЗ LADA Granta. Напомним, Удальев назначен на должность заместителя председателя правительства Пермского края — руководителя Региональной службы по тарифам в апреле 2017 года.

Заместитель председателя правительства Алексей Чибисов, курирующий сферу развития промышленности и торговли, отчитался о годовом доходе в 5,1 млн рублей. Владеет земельным участком площадью почти 2 тыс. кв. метров и жилым домом (390 кв. м). В собственности автомобиль TOYOTA и автоприцеп. В 2016 году доход чиновника составлял почти 3,7 млн рублей.