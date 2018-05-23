Барселона, Испания, 23 мая, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Члены нового правительства Каталонии не смогли вступить в свои должности, как это было запланировано на 23 мая, поскольку власти Испании наложили запрет, пишет испанская газета ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Каталония

Официальный Мадрид по инициативе судьи Пабло Льярены заблокировал кандидатуры на должности советников четырех фигурантов расследования о мятеже и растрате государственных средств. Двое из них, Жорди Туруль и Хосеп Руль, находятся в превентивном заключении.

Председатель женералитета Ким Торра выразил сожаление об «институциональной блокаде» со стороны испанских властей и поручил юристам найти возможность реализовать указ о назначении предложенных политиков на должности, а также изучить «юридические меры, которые могут быть приняты против испанского правительства».

Напомним, в данный момент Каталония находится под внешним управлением со стороны Испании на основании 155-й статьи испанской Конституции. Внешнее управление будет снято, когда Каталония сформирует одобренное Мадридом правительство. Как сообщало ИА REGNUM, власти Испании сочли провокацией назначение лиц, обвиняемых в государственных преступлениях.