Ярославль, 23 мая, 2018, 15:54 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области провели мониторинг мест детского отдыха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка Проверка

После трагедии в Кемерово Координационный совет Уполномоченных по правам ребенка в ЦФО принял решение проверить организации, которые занимаются проведением мероприятий с массовым пребыванием детей.

22 мая аппарат детского омбудсмена Ярославской области проверил в Рыбинске детские развлекательные центры, центры семейного отдыха, парки аттракционов. В ходе мониторинга были выявлены факты отсутствия первичных средств пожаротушения, гигиенических сертификатов на материалы, медицинских книжек у работников, справки об отсутствии судимости.

«Материалы по результатам мониторинга будут систематизированы и направлены в адрес федеральных органов власти в целях принятия соответствующих нормативно-правовых актов для защиты прав и законных интересов детей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Сегодня рабочая группа выедет в Ростовский муниципальный район для проведения мониторинга.