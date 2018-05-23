Ярославль, 23 мая, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин в настоящее время находится на свободе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил его адвокат Дмитрий Сухомлинов.

Областная дума Павел Дыбин

«В настоящее время Павел Дыбин находится на свободе, его никто не задерживал», — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. От каких-либо других комментариев и подробностей адвокат пока воздержался. Возможно, они появятся завтра.

Напомним, сегодня, 23 мая, появилась информация о том, что депутат Ярославской областной Думы Павел Дыбин был задержан сотрудниками полиции с поличным и ему инкриминируется статья 159 УК РФ «мошенничество». В региональном Следственном комитете официально ее пока не подтверждают.