Дамаск, 23 мая, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Столица Сирии и её пригороды могут возвращаться к мирной жизни. Все боевики, находившиеся на этих территориях Сирии, были либо уничтожены, либо выведены в северные районы страны. Как сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской, операция по освобождению пригородов Дамаска от террористов завершена.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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Во избежание напрасных потерь и жертв среди мирного населения во время операции российский Центр по примирению враждующих сторон вывел по специальным гуманитарным коридорам свыше 188 тыс. человек, среди которых почти 29 тыс. боевиков, согласившихся мирно покинуть населённые пункты. В настоящее время в освобождённых районах интенсивно налаживается мирная жизнь. Большая часть граждан уже вернулись в свои дома. Постепенно нормализуется ситуация в зоне деэскалации «Идлиб».

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Напомним, с начала 2018 года сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России от остатков террористических группировок были освобождены восточная часть провинции Идлиб, Восточная Гута, Восточный Каламун, Ярмук, северные районы провинции Хомс, которые в настоящее время находятся полностью под контролем правительственных войск.

В январе-феврале в восточной части провинции Идлиб была окружена и уничтожена крупная группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью более 1,5 тыс. боевиков, а также разрозненные бандгруппы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате под контроль правительственных войск перешла территория от Кафер-Аккара до Саббура — с севера на юг — и от Синджара до Эль-Хаммам — с запада на восток площадью более 4,3 тыс. кв. км.