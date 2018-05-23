Ярославль, 23 мая, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Появившуюся в интернете информацию о том, депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин был задержан сотрудниками полиции с поличным и ему инкриминируется статья 159 УК РФ «мМошенничество», в региональном Следственном комитете официально пока не подтверждают.

Павел Дыбин

«На данный момент нет никаких уголовных дел в отношении Павла Дыбина, он не задерживался. Он может быть задержан в рамках возбужденного дела. Дела нет. Полиция его задержать не может, они не имеют полномочий, так как Павел Дыбин имеет статус депутата. ФСБ может осуществлять оперативное сопровождение, а потом материалы передают нам», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

О задержании депутата ничего не известно и его помощнице, которая видела Павла Дыбина сегодня с утра.

Однако председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий склонен верить источникам информации о задержании Дыбина.

«До меня дошла только устная информация. Она пришла из «доверяемых» источников, но я сейчас не на рабочем месте и поэтому подтверждение официально дать не могу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Павел Дыбин избирался депутатом муниципалитета Ярославля шестого созыва и исполнял обязанности его председателя. В настоящий момент он является депутатом регионального парламента, участником праймериз «Единой России». Дыбина считают политическим протеже мэра Ярославля Владимира Слепцова.