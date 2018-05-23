Рыбинск, Ярославская область, 23 мая, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Неплатежи МУП «Коммунальные системы» города Рыбинск привели к прекращению подачи газа на 4 котельные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

В Ярославской области назревает «газовый» кризис

Подача газа прекращена на 4 котельные, расположенные в Рыбинском районе: поселках Юбилейный, Костино, Песочном, Судоверфь.

В ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» сообщили, что просроченная задолженность МУП «Коммунальные системы» по оперативным данным на 23 мая составила 39,2 млн. рублей. Период неоплаты — 19 месяцев.

«В связи с этим ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» вынужден прибегнуть к крайней мере воздействия на предприятие-неплательщика — прекращению газоснабжения», — поясняют газовики.

В «Газпром межрегионгаз Ярославль» отмечают, что отключение прошло строго в соответствии с действующим законодательством.

25 апреля поставщик направил уведомление о планируемом прекращении подачи газа. У МУП «Коммунальные системы» была возможность оплатить задолженность за потребленный газ и тем самым избежать отключения, но этого сделано не было.