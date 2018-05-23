* запрещённая в России организация

Лондон, 23 мая, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о необходимости переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 23 мая Anadolu.

В. Соловьев. Привычная поза. 1967

По мнению министра, для Соединенного Королевства жизненно необходимо установления мира и стабильности в Афганистане, именно поэтому нужно вступить в переговоры с террористами.

Напомним, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали свое движение в 1994 году. Большинство из террористов являются выходцами из среды афганских пуштунов. Фундаменталисты борются с властями Афганистана за создание в стране государства, управляемого на основе законов шариата.