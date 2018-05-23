Ярославль, 23 мая, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области после вмешательства органов прокуратуры вернули газ на котельные, которые были отключены за долги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Газ вернулся, а вместе с ним и горячая вода

Прокуратура установила, что 10 мая АО «Газпром газораспределение Ярославль» приостановило подачу газа на три муниципальные котельные, эксплуатируемые АО «Малая комплексная энергетика». Причиной стали долги за голубое топливо.

Из-за этого без горячей воды остались детский сад, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, а также жителям 29 многоквартирных домов — всего более 2300 человек.

«Проверка показала, что общество в нарушение требований закона не только не исполняло обязательства по оплате потребленного газа, но и не представило газоснабжающей компании банковскую гарантию исполнения обязательств», — сообщают в прокуратуре.

По результатам проверки Угличской межрайонной прокуратурой внесены представления об устранении нарушений главе Угличского муниципального района Ярославской области и руководству АО «Малая комплексная энергетика».

Гендиректор общества привлечен к административной ответственности по ст. 14.61 КоАП РФ (нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате) в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Правительством Ярославской области во взаимодействии с органами прокуратуры решен вопрос о передаче котельных в областную собственность.

В результате всего этого подача газа и горячей воды возобновлены.