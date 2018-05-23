В Ярославской области три котельные переданы в областную собственность
Ярославль, 23 мая, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области после вмешательства органов прокуратуры вернули газ на котельные, которые были отключены за долги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Прокуратура установила, что 10 мая АО «Газпром газораспределение Ярославль» приостановило подачу газа на три муниципальные котельные, эксплуатируемые АО «Малая комплексная энергетика». Причиной стали долги за голубое топливо.
Из-за этого без горячей воды остались детский сад, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, а также жителям 29 многоквартирных домов — всего более 2300 человек.
«Проверка показала, что общество в нарушение требований закона не только не исполняло обязательства по оплате потребленного газа, но и не представило газоснабжающей компании банковскую гарантию исполнения обязательств», — сообщают в прокуратуре.
По результатам проверки Угличской межрайонной прокуратурой внесены представления об устранении нарушений главе Угличского муниципального района Ярославской области и руководству АО «Малая комплексная энергетика».
Гендиректор общества привлечен к административной ответственности по ст. 14.61 КоАП РФ (нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате) в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Правительством Ярославской области во взаимодействии с органами прокуратуры решен вопрос о передаче котельных в областную собственность.
В результате всего этого подача газа и горячей воды возобновлены.