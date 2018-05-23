Николаев, Украина, 23 мая, 2018, 14:47 — ИА Регнум. На Украине больше не будет Высокомобильных десантных войск. Сам род этих войск останется, однако будет переименован. Соответствующий приказ подписал президент страны Пётр Порошенко, который назвал это событие важным этапом дальнейшего развития армии. Документ глава государства подписал сегодня, 23 мая, находясь с визитом в Николаеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мышь. Украина

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Как следует из пояснительный записки к документу, переименование этого рода войск обусловлено «негативным отношением» личного состава ВСУ и ветеранов-десантников к аббревиатуре ВДВ (Высокомобильные десантные войска), которая стала ассоциироваться с ВДВ (Воздушно-десантные войска) РФ.

Напомним, законопроект о переименовании Высокомобильных десантных войск Украины в Десантно-штурмовые войска украинский лидер подал в Верховную раду в ноябре 2017 года, в апреле 2018 года документ был одобрен парламентом. Добавим, что в ноябре 2017 года были изменены название, символика и форма десантников.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 мая, президент Украины Пётр Порошенко сообщил о создании нового рода войск. Теперь в составе ВМС страны появится морская пехота. Новый военный городок для неё планируется построить в районе Одессы.