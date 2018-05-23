Киев, 23 мая, 2018, 14:51 — ИА Регнум. У Петра Порошенко нет морального права повторно баллотироваться на пост президента Украины. Об этом 23 мая в кулуарах рады заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Он прогнозирует, что украинцы больше не выберут Порошенко на пост президента.

«Порошенко не оправдал тех надежд, которые на него возлагало общество. Он нарушил свою программу (предвыборную), поскольку то, что он обещал, он этого не делает. У него был рейтинг 55%. Сейчас дай Бог, чтобы у него было 8%. Общество ему поставило двойку. Это не даёт ему морального права баллотироваться на второй срок. Он должен уйти с должности, чтоб у нас был новый президент после следующих выборов, который сможет проводить программу реформ и привести Украину в Европейский Союз», — сказал Лещенко 23 мая в кулуарах рады.

По его словам, Порошенко выгодно оттянуть время принятия закона об антикоррупционном суде, «чтобы во время выборов у него не было дополнительных рисков».

«Если во время выборов будет суд (антикоррупционный), нет никаких гарантий, что этот суд не арестует его руководителя штаба, его правую руку (депутат от фракции БПП Игорь Кононенко — ИА REGNUM ) за коррупционные деяния. Это приведет к тотальному коллапсу в его избирательной стратегии. Так же произошло во Франции, когда к победе шел Франсуа Фийон, потом произошел коррупционный скандал, и он потерял рейтинги и шанс стать президентом. Порошенко не хочет повторять эксперимент с Фийоном на своей шкуре, поэтому он хочет, чтобы суд заработал как можно позже», — полагает Лещенко.

Он считает, что Порошенко «важно и дальше безнаказанно обогащаться за счет государственных денег».

«Он это может делать, пока нет антикоррупционного суда… Весь прошлый год этот вопрос (создание суда — ИА REGNUM ) саботировался. Порошенко внес свой законопроект 22 декабря в редакции, которая противоречит рекомендациям Венецианской комиссии — органу, который проверяет законодательство на требование европейским нормам», — полагает Лещенко.

Депутат также считает, что между депутатами от фракций БПП и «Народного фронта» «идут собачьи бои, потому что они не хотят тонуть в одной лодке».

«Лодка идёт на дно. Поэтому они перебрасывают ответственность за несоздание антикоррупционного суда друг на друга, как горячую картошку», — добавил Лещенко.

Ранее, 22 мая, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент должен в среду, 23 мая, начать рассмотрение президентского законопроекта об антикоррупционном суде во втором чтении.

«Фактически аппарат уже дорабатывает всю сравнительную таблицу к законопроекту — это 1925 правок. Аппарат обещает, что наутро таблицы уже будут поданы в зал и будет возможность принять политическое решение, как нам действовать, если согласование (с представителями Венецианской комиссии и МВФ относительно полномочий Общественного совета международных экспертов по отбору кандидатов в судьи антикоррупционного суда, — ИА REGNUM )… Но мое мнение: завтра выходить и рассматривать, и определяться уже в зале», — добавил Парубий.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Порошенко внес в раду законопроект «О Высшем антикоррупционном суде» (№ 7440). 1 марта 2018-го парламент Украины принял этот законопроект в первом чтении. При этом в Международном валютном фонде, Всемирном банке и ЕС заявили, что законопроект нарушает обязательства Украины и не отвечает требованиям Венецианской комиссии. Кредиторы требуют, чтобы судьи антикоррупционного суда назначались международными финансовыми организациями. Против этого требования выступает большинство депутатов рады.