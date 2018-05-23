Москва, 23 мая, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Кризис идей — это проблема не только современной мультипликации, но и всего современного искусства, сказал корреспонденту ИА REGNUM российский аниматор, сценарист, режиссер анимационных фильмов Константин Бронзит, комментируя планируемый киностудией «Союзмультфильм» выпуск новой версии мультфильма про попугая Кешу.

Цитата из м/ф «Утро попугая Кеши». реж Александр Давыдов. 2002. Россия Кеша с пультом телевизора

Нравится то, что сейчас делает «Союзмультфильм» со старыми героями зрителям, или нет — по его словам, надо спрашивать у зрителей.

«Если хотят, пусть делают — но я лично не верю в эти мертворожденные проекты, потому что я не был поклонником «Простоквашино» и попугая Кеши даже в детстве», — сказал режиссер, пояснив, что никогда не любил советскую мультипликацию в целом.

Однако то, что кризис идей есть — это факт.

«Почему глаза все время смотрят куда-то назад, вниз, в прошлое? Боюсь потому, что нечего сказать. Ничего внутри у авторов не рождается. Самое сложное для творцов — на старом давно изъезженом материале найти в себе новые ощущения, которые и станут главной мотивацией для творчества. А для этого нужно меняться самому, быть каждый день «другим человеком». Потому что все самое интересное, рождаемое в искусстве, рождается от человека», — считает Бронзит.

Он пояснил, что есть объективная реальность: действительно, все истории рассказаны. Но вместо того, чтобы прислушаться к себе, авторы сидят и думают, что бы мне такое сделать — ведь тут даже и денег дали на творчество… Но ничего не придумать, из пальца сходу ничего не высосать.

«Я не против госзаказа, в который это всё превращается, но тогда это даже не творчество, это просто работа», — заключил Бронзит.

Ранее председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в интервью РБК заявила, что «Союзмультфильм» намерен снять новые серии анимационного сериала про попугая Кешу и выпустить о нем полнометражную картину. По замыслу мультипликаторов Кеша может стать «современным стендапером», в настоящее время готовится пилотный эпизод сериала.

В апреле 2018 года «Союзмультфильм» обратился к другой советской классике, выпустив мультсериал «Трое из Простоквашино». В первый же день серия собрала более 13 млн просмотров в интернете. Мнения зрителей разделились: одни одобрили обновленных героев «Простоквашина», другие высказались с резкой критикой.