Режиссер о «новых» мультфильмах: Кризис идей не только у «Союзмультфильма»
Москва, 23 мая, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Кризис идей — это проблема не только современной мультипликации, но и всего современного искусства, сказал корреспонденту ИА REGNUM российский аниматор, сценарист, режиссер анимационных фильмов Константин Бронзит, комментируя планируемый киностудией «Союзмультфильм» выпуск новой версии мультфильма про попугая Кешу.
Нравится то, что сейчас делает «Союзмультфильм» со старыми героями зрителям, или нет — по его словам, надо спрашивать у зрителей.
«Если хотят, пусть делают — но я лично не верю в эти мертворожденные проекты, потому что я не был поклонником «Простоквашино» и попугая Кеши даже в детстве», — сказал режиссер, пояснив, что никогда не любил советскую мультипликацию в целом.
Однако то, что кризис идей есть — это факт.
«Почему глаза все время смотрят куда-то назад, вниз, в прошлое? Боюсь потому, что нечего сказать. Ничего внутри у авторов не рождается. Самое сложное для творцов — на старом давно изъезженом материале найти в себе новые ощущения, которые и станут главной мотивацией для творчества. А для этого нужно меняться самому, быть каждый день «другим человеком». Потому что все самое интересное, рождаемое в искусстве, рождается от человека», — считает Бронзит.
Он пояснил, что есть объективная реальность: действительно, все истории рассказаны. Но вместо того, чтобы прислушаться к себе, авторы сидят и думают, что бы мне такое сделать — ведь тут даже и денег дали на творчество… Но ничего не придумать, из пальца сходу ничего не высосать.
«Я не против госзаказа, в который это всё превращается, но тогда это даже не творчество, это просто работа», — заключил Бронзит.
Ранее председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в интервью РБК заявила, что «Союзмультфильм» намерен снять новые серии анимационного сериала про попугая Кешу и выпустить о нем полнометражную картину. По замыслу мультипликаторов Кеша может стать «современным стендапером», в настоящее время готовится пилотный эпизод сериала.
В апреле 2018 года «Союзмультфильм» обратился к другой советской классике, выпустив мультсериал «Трое из Простоквашино». В первый же день серия собрала более 13 млн просмотров в интернете. Мнения зрителей разделились: одни одобрили обновленных героев «Простоквашина», другие высказались с резкой критикой.